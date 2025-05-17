Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı

Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin takım kaptanı Eda Erdem, profesyonel voleybol kariyerine nokta koyan eski takım arkadaşı Güney Koreli yıldız oyuncu Kim Yeon-Koung'un Güney Kore'deki veda maçında yer aldı. Maça milli voleybolcu Meliha Diken ile birlikte katılan Eda Erdem, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın ardından Eda Erdem, Kim Yeon-Koung'un annesi ile bir araya geldi. Eski günleri yad eden ikili uzun süre konuştu. Fotoğraf çekimi yapılırken Eda Erdem'in hüngür hüngür ağladığı görüldü. Milli yıldızın ağladığını görenler de gözyaşlarına hakim olamadı.

BİRÇOK YILDIZ YER ALDI

Öte yandan veda karşılaşmasında birçok yıldız isim de yer aldı. Eda Erdem ve Meliha Diken'in yanı sıra Mihajlovic, Kelsey Robinson, Natalia Munteanu gibi yıldızlar da maçta Kim Yeon-Koung'u yalnız bırakmadı.