Edanur Keskin Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Edanur Keskin Türkiye Şampiyonu

10.06.2026 11:45
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Kırşehir'de lise öğrencisi Edanur Keskin, sol kolda üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Kırşehir'de arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine bilek güreşine başlayan lise öğrencisi Edanur Keskin, sol kolda üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Kırşehir Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi'nde sınıf arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 3 yıl önce bilek güreşine başlayarak seçmelere katılan Edanur, elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından hedefini yükseltti.

Avrupa şampiyonluğu hedefiyle Cacabey Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 16 yaşındaki Edanur Keskin, AA muhabirine, 2023'te başladığı bilek güreşinde çalışarak şampiyonluklar kazandığını söyledi.

Edanur, 2025'te Manisa'da, bu yıl ise Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda şampiyon olduğunu dile getirdi.

Şampiyonalarda 70 kiloda mücadele eden Edanur, "Bu spora, 'yenersin, yenemezsin' diye iddia üzerine başladım. Arkadaşlarımla sınıfta kendi aramızda maç yapıyorduk. Oradan sonra zaten arkası geldi, antrenmanlara katıldım. Burada dereceye girdim ve birinci oldum. Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Son 2 yıldır sol kolda Türkiye şampiyonuyum." diye konuştu.

"Hedefim Avrupa şampiyonluğu"

Ailesinin hep yanında olduğunu anlatan Edanur Keskin, şunları kaydetti:

"Babam ilk başta 'Yapamazsın, koluna zarar verirsin.' diyordu ama dereceleri aldıkça babam arkamda durdu, şimdi 'Yaparsın kızım.' diyor. Her daim destekte bulundu. Hocamın ve ailemin desteğiyle devam ettim. Hocamın örnekleriyle kendimi daha da geliştirdim. Yunus Tekin hocam gibi kendimden küçük çocukları yetiştirmeyi, antrenör olmayı istiyorum. Hedefim Avrupa şampiyonluğu. İnşallah bu desteklerle dünya şampiyonu da olmayı istiyorum."

Edanur Keskin, Türkiye şampiyonu olmasıyla arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Antrenmanda genellikle erkek sporcularla müsabakalar yaptığını belirten Edanur, "Bu şekilde daha çok geliştiğimi düşünüyorum. Burada birçok arkadaşım da benimle bilek güreşi yapmaya çekiniyor. Onlardan daha güçlü olduğumu düşünüyorlar. Antrenmanda daha profesyonel çalışıyorum." dedi.

"Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum"

Antrenör Yunus Tekin ise 15 yıldır bilek güreşi antrenörlüğü yaptığını, taramalarda yetenekli kız ve erkek öğrencileri belirlediklerini söyledi.

Yeni gençleri başarılı sporcu olarak şehre ve ülkeye kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Tekin, her sene en az 6-7 sporcunun milli takıma gitmesi için uğraştıklarını belirtti.

Tekin, her yıl ortalama 60 civarında madalya aldıklarına dikkati çekerek, bunun kendileri için onur verici olduğunu kaydetti.

Edanur Keskin'i okul taramasına gittiklerinde keşfettiklerini anlatan Tekin, ardından kendisini antrenmanlara dahil ettiklerini ve sporcusunun ilk yılında Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

Sporcusunun Okul Sporları 2025-2026 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 70 kilo sol kolda Türkiye şampiyonu, sağ kolda Türkiye ikincisi olduğunu dile getiren Tekin, "Milli takımda ise 13-15 yaş grubunda 70 kilo sol kolda Türkiye ikincisi oldu. Okulda keşfedip çok yetenekli olduğunu söylediğimde, Edanur istekli olduğu için hemen kabul etti ve antrenmanlara dahil ettik. İnşallah en kısa zamanda milli takımda yeni şampiyonluklar alıp Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Böyle bir yetenek kesinlikle kendisinde mevcut." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edanur Keskin Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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