Edanur Tulum Balkan Şampiyonu

Sırbistan'da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 54.17'lik derecesiyle altın madalya kazanan Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum, 30 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrar Türkiye'ye getirmenin gururunu yaşıyor. Hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirten Tulum, "30 yıldan sonra tekrar altın madalya almak benim için ekstra onur ve gurur vericiydi" dedi.

Eskişehir'in atletizmdeki yükselen yıldızı Edanur Tulum, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Belgrad'da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkan genç sporcu, hemen ardından İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda da üst üste dördüncü kez altın madalyaya uzanarak adeta tarih yazdı. Antrenörü Gökhan Dede ile birlikte çalışmalarını sürdüren Tulum, gözünü Akdeniz Oyunları ve olimpiyat kotasına dikti.

"30 yıl sonra gelen altın madalya onur verici"

Yarışma sürecini ve hedeflerini anlatan milli sporcu Edanur Tulum, "Yarışlar Sırbistan Belgrad'daydı. Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 54.17'lik dereceyle birinci olduk. Beklediğimiz bir sonuçtu. 30 yıldan sonra tekrar altın madalya almak benim için ekstra onur ve gurur vericiydi. Balkan Şampiyonası ana hedef yarışımız değildi, programımız nasılsa öyle devam ettirdik ve ekstra bir çalışma yapmadan bu sonucu aldık. Diğer yarışım İstanbul'daydı; Türkiye Büyükler Şampiyonası. Orada da dört yıl üst üste altın madalya alarak tarih yazdım. Bu yıl hedefim Akdeniz Oyunları'nda kürsüye çıkmak. Uzun vadede ise 2028 ve 2032 olimpiyatlarına katılmak istiyorum" diye konuştu.

"Başarı bir masanın dört ayağı gibidir"

Başarının tesadüf olmadığını ve kolektif bir çabanın ürünü olduğunu vurgulayan Antrenör Gökhan Dede, "Bu işteki başarımızın sırrı; karşılıklı güven ve disiplinle çalışmak. Bu sürecin içerisinde sadece Eda ile ikimiz değil; aile var, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz var, İl Müdürümüz Hasan Kalın'ın destekleri var. Bunlarla birlikte bir masanın dört ayağı gibi ortaklaşa çalışarak dengeyi sağlıyoruz ve bu da bize başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlar için puan topluyoruz"

Gelecek vizyonuna dair planlamaları paylaşan Dede, şunları söyledi:

"Eda bu sene yaş olarak ilk kez büyükler kategorisinde yarışmaya başladı, aynı zamanda U23 kategorisinde. Bu sene Akdeniz Oyunları'nda yarışarak sezonu bitirmek istiyoruz. 2027 yılında U23 Avrupa Şampiyonası, 2028 yılında ise olimpiyatlar var. Şu anda ranking (sıralama) sistemi içerisinde puanlarımızı toplayarak gidebildiğimiz en üst kademe yarışmalara katılıp kendimizi olimpiyatlara hazırlamak istiyoruz." - ESKİŞEHİR