Ederson\'dan Galatasaray\'a gönderme

FCSB beraberliği sonrası konuşan Fenerbahçe kalecisi Ederson, oyunlarını eleştirirken Süper Lig yarışıyla ilgili sözleriyle Galatasaray'a mesaj verdi.

EDERSON: PASİF OYNADIK, DERS ÇIKARACAĞIZ

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya'da FCSB ile 1-1 berabere kalarak grup etabını tamamladı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson, mücadeleyi ve takım performansını değerlendirdi.

Brezilyalı file bekçisi, sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirterek, "Maçın genelinde pasif bir performans sergiledik. Rakibe çok fazla kontratak şansı verdik. Hiçbir maçta bu kadar kontratak fırsatı veremezsiniz. Bunlar ciddi tehlike yaratır. Bu maçtan ders çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG MESAJI: PUAN FARKI KAPANIR

Ederson, Avrupa maçının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değindi. Liderle aralarındaki puan farkına dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek ve birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.