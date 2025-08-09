Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ederson, sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Leroy Sane'nin Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı paylaşımı beğendi.
Bu hareket, Ederson'un Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını güçlendirirken, taraftarların beklentisini de daha da artırdı.
Son Dakika › Spor › Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle - Son Dakika
