Edin Dzeko, Fenerbahçe transferi sorusuna gülümsedi - Son Dakika
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Edin Dzeko, Fenerbahçe transferi sorusuna gülümsedi

19.06.2023 23:12

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Edin Dzeko, Lüksemburg ile karşılaşacak Bosna Hersek'te basın toplantısına katılarak Fenerbahçe transferi sorusuna gülümsedi ve yanıtsız bıraktı. Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Dzeko, 14 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Edin Dzeko, Lüksemburg ile karşılaşacak Bosna Hersek'te Edin Dzeko maç öncesi basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.

FENERBAHÇE SORUSUNA GÜLÜMSEDİ

Lüksemburg ile karşılaşacak Bosna Hersek'te Edin Dzeko maç öncesi basın toplantısına katıldı. Deneyimli yıldıza, basın toplantısında Fenerbahçe'ye transferi de soruldu. Dzeko ise gülümsedi ve bu soruyu yanıtsız bıraktı.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

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