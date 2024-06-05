Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayhan Dinç, spor camiasına hizmet etmek için aday olduğunu belirtti - Son Dakika
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Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayhan Dinç, spor camiasına hizmet etmek için aday olduğunu belirtti

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayhan Dinç, spor camiasına hizmet etmek için aday olduğunu belirtti

Ayhan Dinç, Edirne'de spor camiasına hizmet etmek ve şehrin spor kültürünü daha ileriye taşımak için Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Dinç, adil ve centilmen bir yarışın geçmesini temenni ettiğini belirtirken, sporun birleştiriciliğini her zaman savunduğunu ifade etti. Geçmişteki görevlerinden bahseden Dinç, projelerini sunarak somut ve etkili adımlar atacaklarını vurguladı ve genç ve dinamik bir yönetimle Edirne'de sporun gelişmesini sağlayacaklarını söyledi.

05.06.2024 14:41
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Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayhan Dinç, Edirne'de spor camiasına hizmet etmek ve şehrin spor kültürünü daha ileriye taşımak için aday olduğunu belirtti.

Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 16. Olağan Genel Kurulu'nda adil ve centilmen bir yarışın geçmesini temenni etti.

Sporun birleştiriciliğini her zaman savunduğunu ifade eden Dinç, diğer adayın kendisi için yaptığı tanımlamanın bu duruma uygun olmadığını ifade etti.

Spor geçmişinin kentte yaşayanlarca da bilindiğini belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Geçmişte Herkes İçin Spor Federasyonu Edirne İl Temsilciliği ve Voleybol İl Temsilciliği görevlerinde bulundum. Yaklaşık 10 yıl boyunca Edirnespor'da Başkan Yardımcılığı ve Basın Sözcülüğü görevlerini büyük bir özveriyle yürüttüm. Şu anda Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilciliği ve Şükrüpaşa Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini yürütmekteyim. Ayrıca, Edirne'de halı saha işletmeciliği yaparak, sporun gelişmesi için emek harcamaktayım.

Birçok sporcunun yetişmesine ve üst liglere yükselmesine katkı sağladım. Pandemi döneminde dahi, spor camiasına ve şehrimize destek olmaya devam ettim. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 16. Olağan Genel Kurulu'nda sunacağımız projeler, gerçekleştirebileceğimiz somut ve etkili projelerdir. Yerelde ve Ankara'daki yöneticilerimiz ile güçlü iletişimimiz sayesinde genç ve dinamik bir yönetimle Edirne'de sporu geliştireceğiz."

Dinç, Edirne'de spor camiasına hizmet etmek ve şehrin spor kültürünü daha ileriye taşımak adına aday olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayhan Dinç, spor camiasına hizmet etmek için aday olduğunu belirtti - Son Dakika

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