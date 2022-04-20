Edirne aynı anda 3 motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Edirne'de ilk kez aynı anda yapılacak 3 motokros şampiyonalarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne'de 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde 'sınırları zorlayan' motokros şampiyonaları gerçekleştirilecek. Edirne Motor Sporları ve Karavan Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan şampiyonalarda aynı anda 3 şampiyona yapılacak. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros şampiyonası ve Türkiye LIQUI Moly Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da, "Osmanlı hatırası Edirne'ye bir başka pencere açmış olacağız. Sportif pencere. Gelecek yüz binlerce misafiri bu organizasyonlara katılımlarıyla taçlandıracağız" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "sportif hava alanı yapıyoruz havada en büyük Edirne olacak. Dünya standartlarında bir motokros pisti yapıyoruz karada da en büyük Edirne olacak. Meriç Nehri kenarında uluslar arası su sporları merkezi yapıyoruz suda da en büyük Edirne olacak" açıklamasında bulundu.

Toplantıda konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, "Şampiyonaların gerçekleşeceği pistte çalışmalarda sona doğru gelindi. Şampiyonlar için piste gelen misafirler parmaklarını ısıracak. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - EDİRNE