Edirne\'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de oynanan amatör lig karşılaşmasında yaşanan ilginç olay futbol gündemine damga vurdu. Yarıda kalan bir maçın tamamlanması için sahada yalnızca tek bir penaltı atışı yapılacak.

MAÇ PENALTI KARARI SONRASI YARIDA KALDI

İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında oynanan ve 3-3 devam eden karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yeniimaretspor lehine penaltı kararı verildi.

Bu kararın ardından İpsalaspor cephesi hakeme yoğun itirazda bulundu. İtirazların büyümesi üzerine İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmeyi reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı erteledi.

SAHADA SADECE PENALTI ATIŞI YAPILACAK

Olayın ardından yapılan değerlendirmede karşılaşmanın tamamen yeniden oynanması yerine yalnızca penaltı atışının yapılmasına karar verildi. Penaltının kullanılmasıyla birlikte maçın da sona ermesi bekleniyor.

113 KİLOMETRE YOL GİDECEKLER

Yeniimaretspor, yalnızca bu penaltı vuruşunu kullanmak için yaklaşık 113 kilometre yol kat ederek sahaya çıkacak.