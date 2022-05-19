Edirne'de 3 motokros şampiyonası aynı anda gerçekleşecek - Son Dakika
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Edirne'de 3 motokros şampiyonası aynı anda gerçekleşecek

19.05.2022 11:49
Edirne'de 3 motokros şampiyonası aynı anda gerçekleşecek

Edirne, motorsporlarında aynı anda 3 önemli yarışa birden ev sahipliği yapacak.

Edirne, motorsporlarında aynı anda 3 önemli yarışa birden ev sahipliği yapacak.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 21-22 Mayıs tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nin motokros parkurunda yapılacak yarışlara Avrupa'nın ve Türkiye'den önemli sporcular katılacak.

MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc ve kadınlarda düzenlenecek yarışlar, 21 Mayıs Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak.

Aynı gün Senior, MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak.

Yarışçılar, 22 Mayıs Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak. Organizasyon ödül töreniyle tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Türkiye, Edirne, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de 3 motokros şampiyonası aynı anda gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 3 motokros şampiyonası aynı anda gerçekleşecek - Son Dakika
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