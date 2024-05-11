Edirne'de Sporcu Eğitim Merkezi kuruluyor - Son Dakika
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Edirne'de Sporcu Eğitim Merkezi kuruluyor

Edirne\'de Sporcu Eğitim Merkezi kuruluyor

Edirne'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı onayıyla Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kurulacak. SEM, ulusal ve uluslararası alanda üst düzey kürek sporcuları yetiştirmek ve sporcu altyapısını oluşturmak amacıyla kuruluyor. SEM'in sporcu taramasıyla birlikte kürek sporunu yapmak isteyenlere de hizmet vereceği belirtildi. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, SEM'in sporcu yetişmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı ve SEM'in aynı zamanda sporculara burs olanakları ve yurtiçi-yurtdışı üniversite imkanları sunduğunu ifade etti. Ayrıca SEM'in olimpiyat hazırlık merkezlerinde çocukları olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına hazırladığı ve uzun vadede olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedeflediği belirtildi.

11.05.2024 10:25
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Edirne'de ulusal ve uluslararası alanda üst düzey kürek sporcuları yetiştirmek, sporcu altyapısını oluşturmak amacıyla Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kuruluyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı onayıyla SEM kurulacağını söyledi.

Kısa sürede sporcu taramasının da başlayacağını anlatan Ertürk, "Edirne'de inşallah geleceğin olimpik sporcularını kazanmak için güzel bir başlangıç yapacağız." dedi.

SEM'lerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ertürk, şunları kaydetti:

"SEM olimpik programımızdaki ilk basamak. SEM'lerden İl Gençlik Spor Müdürlüğümüzün yaptığı taramalarla branşa uygun olan sporcular alınıp Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) hazırlanıyor. Sporcular TOHM eğitimi, ardından da olimpik takımlara geçiyor. Burada birkaç yıl SEM'imimizi işlettikten sonra inşallah Edirne'ye Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni de açacağız."

Ertürk, SEM'in sporcu yetişmesine çok büyük katkısı olacağının altını çizdi.

SEM'lere sadece sporcu taramasıyla sporcu alınmadığını, merkeze kürek sporunu yapmak isteyenlerin de gelip başvurabileceğine işaret eden Ertürk, "Sporcu Eğitim Merkezleri, spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkezlerdir. Sadece olimpik sporcu yetiştirme değil, sporculara burs olanakları da açılıyor. Milli takımla birlikte hem yurtiçi hem de yurt dışındaki üniversitelerdeki okumalarına bir imkan oluyor. Bu işin eğitim yanı, sportif yanında ise olimpiyat hazırlık merkezlerinde çocukları sadece olimpiyatlara değil, milli takımlar seviyesinde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyoruz. Daha geçen sene gençlerde iki branşta dünya şampiyonu çıkardık. İleride Paris, Los Angeles şeklinde basamaklayarak amacımız uzun vadede olimpiyatlarda da madalya kazanmak var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne'de Sporcu Eğitim Merkezi kuruluyor - Son Dakika

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