Edirne'de Türk Güreşçilerin Başarısı - Son Dakika
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Edirne'de Türk Güreşçilerin Başarısı

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Edirne'deki dostluk turnuvasında Türk güreşçiler, ABD'li rakiplerini 10 müsabakanın 9'unda yendi.

21.04.2025 18:10
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- Edirneli pehlivanlardan ABD'li sporculara güreş dersi: 10 müsabakanın 9'unda galip geldiler

Minderde Türk güreşçiler ABD'li sporculara karşı büyük üstünlük sağladı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen güreş turnuvasında Türk güreşçiler ABD'li sporculara karşı 10 müsabakanın 9'unda galip gelerek, minderde büyük üstünlük ile kazandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinden Edirne'ye gelen karma güreşçiler ile Edirneli Türk sporcular arasında yapılan turnuvada minderde büyük üstünlük sağlandı.

Edirne'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Güreş Eğitim Merkezi Salonu'nda dostluk turnuvasında 10 sıklette yapılan mücadelelerde minderde rakiplerine büyük üstünlük sağlayan Türk güreşçiler, 10 müsabakanın 9'undan galip ayrıldı.

Minderde adeta Amerikalı karma sporcuları minderden silip süpüren Edirneli güreşçiler kentte büyük gurur yaşattı.

Şamil Doğu Delen: "10 maçın 9'unu bizim pehlivanlarımız aldı"

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, "Amerika'nın Maine eyaletinden oranın eyalet karması geldi. Tabii ki biz Edirne de misafir etmekten mutluyuz, Edirne'yi özellikle tercih ettikleri için. Çünkü Edirne güreşi gerçekten ülke güreşinde lokomotif anlamda hem kadın güreşi hem erkek güreşinin böylelikle ispatı olmuş oluyor, çok güzel maçlar oluyor. 3-4 günlük bir antrenman programını verdim ben müsabaka düzenledik. Karşılıklı sporcularımız güreş yapıyorlar. Tabii ki bu dostluk müsabakası ama şu ana kadar 10 maçın 9'unu bizim pehlivanlarımız aldı. Bu sporcular için de çok önemli çünkü yabancı dediğimiz yarın öbür gün daha önemli müsabakalara çıktıklarında bu yabancı ile güreş yapmayı aşıyorlar, daha rahat maç yapıyorlar. Bir de şu yönü de var yani her ülkenin bir stili, tarzı vardır, hem biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz hem onlar bizden bir şeyler öğreniyor. Türk misafirperverliğini gösterdik. Edirne'mizi tanıttık, gezdirdik. Tabii ki bu anlamda Edirne Spor İl Müdürlüğümüze, Edirne Spor İl Müdürümüz Selim Ak'a, Sayın Valimiz Yunus Sezer'e de destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Habil Kara: "Çok kaliteli maçlar oluyor"

Edirne'de Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Habil Kara, "Amerika'nın Maine eyaletinden güreş karması bizim misafirimiz oldu. Ortak bir antrenman yaptık ve çok güzel geçti. Bugün de bir ikili müsabaka yapıyoruz. Çok kaliteli maçlar oluyor ve sporcularımız gerçekten çok yüksek performans gösteriyorlar" diye konuştu.

Amerikalı sporcu Nathanıel Wolynıec, burada özellikle müsabakalara çıkan sporcuların çok güçlü olduğunu ve kendisini kaslı, güçlü bulmasına rağmen buradaki çoğu Türk sporcu tarafından zorlandığını belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri pehlivanı Bayram Gümüşdağ, iki Amerikalı sporcuyu teknik üstünlük ile yendiğini belirterek, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

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