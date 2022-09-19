1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi - Son Dakika
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1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

19.09.2022 10:30
1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi kıyısında düzenlenen "1. Saros Yarı Maratonu", yerli ve yabancı 338 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi kıyısında düzenlenen "1. Saros Yarı Maratonu", yerli ve yabancı 338 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Keşan Belediyesi organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun destekleriyle düzenlenen maraton, Erikli sahilinde başladı.

İki kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular, 10 ve 21 kilometre koşarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Organizasyonu 21 kilometre genel klasmanda Üzeyir Söylemez birinci, Sang Bernard (Kenya) ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü bitirdi. Kadınlar genel klasmanda ise Dilek Atak birinci, Hatice Yıldırım ikinci, Özge Çolak üçüncü sırayı aldı.

10 kilometre genel klasmanda Fetene Alemu Regasa (Etiyopya) birinci, Abdullah Tuğluk ikinci, Rajiv Kipkosgei Lagat (Kenya) üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlar genel klasmanda ise Özlem Kaya Alıcı birinci, Sabriye Güzelyurt ikinci, Fatma Arık ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile protokol üyelerince takdim edildi

Belediye başkanı Helvacıoğlu, katılan tüm atletleri tebrik ederek, "Önümüzdeki yıllarda organizasyonumuzu geliştirerek sürdüreceğiz. Maratonumuza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Saros Körfezi, Edirne, Kenya, Keşan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi - Son Dakika
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