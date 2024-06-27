Edirneli Pehlivanlar 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor - Son Dakika
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Edirneli Pehlivanlar 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor

Edirneli pehlivanlar, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için 40 derece sıcaklığa rağmen kispet bağlayıp çayıra çıktı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşip sıcak hava altında güreş tutan pehlivanlar, şimdiden nefes kesti. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 663. randevusu, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye yükseldiği Edirne'de, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren pehlivanlar, yağlı antrenmanlarına devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğunu söyleyen pehlivanlar, yağlanmanın ardından güreş anında sıcaklığı en az 50 derece hissettiklerini söyledi. Vücutlarının Kırkpınar'a ve hava sıcaklığına adapte olması için günün en sıcak saatlerinde yağlı antrenman gerçekleştirdiklerini söyleyen pehlivanlar, Kırkpınar'a hazır olduklarını vurguladı.

27.06.2024 14:17
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Edirneli pehlivanlar, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için 40 derece sıcaklığa rağmen kispet bağlayıp çayıra çıktı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşip sıcak hava altında güreş tutan pehlivanlar, şimdiden nefes kesti.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 663. randevusu, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye yükseldiği Edirne'de, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren pehlivanlar, yağlı antrenmanlarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının 40 derece olduğunu söyleyen pehlivanlar, yağlanmanın ardından güreş anında sıcaklığı en az 50 derece hissettiklerini söyledi. Vücutlarının Kırkpınar'a ve hava sıcaklığına adapte olması için günün en sıcak saatlerinde yağlı antrenman gerçekleştirdiklerini söyleyen pehlivanlar, Kırkpınar'a hazır olduklarını vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edirneli Pehlivanlar 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor - Son Dakika

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