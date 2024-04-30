Edirneli Yüzücü Beyza Işık, Bulgaristan\'da Altın Madalya Kazandı

Spor

Edirne'de su korkusunu yenmek için başladığı yüzme sporunda büyük başarılara imza atan 15 yaşındaki Beyza Işık, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen yarışmadan altın madalya ile döndü.

26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 11th Swimming Talent Cup Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara katılan ve Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karması Takımı'nda yer alan Edirneli yüzücü Beyza Işık, büyük başarıya imza attı.

200 metre kelebek kategorisinde yarışan ve finale kalarak 02.25.63'lük derecesiyle birincilik elde eden Işık, kente altın madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Yarışlarda 200 metre kelebek kategorisinde finale kalan Işık, 02.25.63'lük derecesiyle birinci oldu. - EDİRNE