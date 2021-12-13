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Edirnespor'da teknik direktörlüğe Arda Denizeri getirildi - Son Dakika

Edirnespor'da teknik direktörlüğe Arda Denizeri getirildi

13.12.2021 14:36
Edirnespor'da teknik direktörlüğe Arda Denizeri getirildi

TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'da teknik direktörlüğe kulübün eski futbolcularından Arda Denizeri getirildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'da teknik direktörlüğe kulübün eski futbolcularından Arda Denizeri getirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Cavit Erçevik'in istifasının ardından teknik direktörlüğe kulübün simge isimlerinden Denizeri'nin getirilmesi kararı alındığını söyledi.

Kulübün imkanları dahilinde TFF 3. Lig'de mücadele ettiğini ifade eden Gürkan, Denizeri'ye görevinde başarı diledi.

Taraftarlara takıma destek çağırısında bulunan Gürkan, "Edirnespor çok uzun yıllar ardından tekrar kendi öz evladına kavuştu. Edirnespor'un efsane ismi Arda Denizer'iyle karşılıklı mutabakata yapılarak çalışmaya karar verildi. Ben de bu mutlu olayda yer almak istedim. Arda hocama 'evine hoş geldin' demek istiyorum. Hep buradaydı ama resmi anlamda Edirnespor'dan ayrıydı." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Edirnespor ve kentteki diğer kulüplerin kullanımı için Edirne Belediyesi Tuncaspor Tesisleri'nin yanına yeni bir sosyal tesis inşa edileceğini de dile getirdi.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner ise Gürkan'a kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kulübü en iyi yerlerde getirmek için çalıştıklarını aktaran Üner, "Geçmişte futbolculuk döneminde Edirnespor ve Beşiktaş'ta büyük başarılara imza atan Arda Denizeri hocamız Edirnepsorumuza hayırlı olsun." dedi.

Teknik direktör Denizeri de takımın başarılı olması için ekip arkadaşlarıyla birlikte çok çalışacaklarını dile getirdi.

Gürkan soruları yanıtladı

Gürkan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürkan, bir gazetecinin Edirne Belediyesi'nin "halk ekmek" yatırımı yapıp yapmayacağı şekildeki sorusunu, "Şu anda belediye olarak bizim yeni bir alana girmemiz söz konusu değil. Çünkü bir yatırım yapabilecek durumumuz yok. Onu göze alamam şu anda." diye yanıtladı.

Kentteki altyapı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gürkan, çalışmaların yüzde 50'sine yakınının tamamlandığını ifade etti.

Gürkan, bazı basın yayın organlarında altyapı çalışmaları ve Sayıştay raporlarıyla ilgili çıkan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını da ileri sürdü.

Gürkan, Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yoğunluğuyla ilgili soruyu ise "Esnaf mutlaka fiyat tarifelerini koymalı. Biz buraları denetliyoruz. Yem içme sektörü mutlaka binaların girişinde, masalarda mutlak suretle tarifeler olsun. Turisti getirmek zordur, tutmak iki kat zordur." şeklinde cevapladı.

Gürkan, 22-31 Aralık tarihlerinde Saraçlar Caddesi'nde yılbaşına yönelik hediyelik eşya festivali düzenleneceğini belirtti.

Futbol Federasyonu, Edirne Belediyesi, Edirnespor, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Edirnespor'da teknik direktörlüğe Arda Denizeri getirildi - Son Dakika Spor


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