Ediz Duman: 2024'te 3 Dünya Rekoru Hedefliyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ediz Duman: 2024'te 3 Dünya Rekoru Hedefliyorum

Ediz Duman: 2024\'te 3 Dünya Rekoru Hedefliyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın madalya kazanan Ediz Duman, gelecek yıl 3 dünya rekoru kırmayı planlıyor.

2026 Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Ediz Duman, başarılarına yenilerini ekleyip gelecek sene üç dünya rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi.

Geçen ay Sırbistan'da gerçekleştirilen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ediz Duman, çift palet ve paletsiz kategorilerinde dünya şampiyonu olarak iki altın madalya kazandı.

Milli sporcu, geçen yıl Yunanistan'da düzenlenen CMAS Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise mono palet kategorisinde gümüş, paletsiz kategorisinde de bronz madalya elde etmişti.

Başarılı performansıyla Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil eden Ediz Duman, serbest dalışta kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.

Milli sporcu Ediz Duman, AA muhabirine, Sırbistan'daki şampiyonada genç erkekler kategorisinin en genç sporcuları arasında yer aldığını söyledi.

"Önümüzdeki yıl üç dünya rekoru kırmayı hedefliyorum"

Organizasyon öncesinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini aktaran 15 yaşındaki sporcu, "Sağlık sorunlarına rağmen yine de gayet güzel bir şekilde başardım. Çift palet ve paletsiz branşlarında iki dünya şampiyonluğu aldım. Genç erkekler kategorisindeki en genç kişiydim. Ondan dolayı bir tık zorlu geçmiş olsa da seneye hedeflerimiz daha da büyümüş oldu. Seneye üç dünya rekoru hedefim var." diye konuştu.

Milli sporcu, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kürsüye şampiyon olarak çıkmanın farklı bir heyecan olduğunu kaydeden Ediz Duman, "Çok güzel hisler yaşadım. Umarım yaşamaya da devam edeceğim. Seneye de bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Geçen seneki başarımın ardından bu seneki gelişimim güzeldi. Bunu Dünya Şampiyonası'nda çok fazla yansıtmamış olsam da ilerleyen süreçte daha iyi yansıyacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl için hedeflerini daha da büyüttüğünü belirten Ediz Duman, "Önümüzdeki yıl üç dünya rekoru kırmayı hedefliyorum. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Daha büyük başarılara ulaşacağıma inanıyorum. Ülkemi temsil etmek gerçekten beni çok gururlandırıyor. Özellikle uluslararası arenalarda bayrağımızı temsil etmek, marşımızı okutmak gerçekten çok güzel hisler barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörü Sertan Aydın ise Ediz Duman'ın geçen yıl kazandığı madalyaların üzerine bu yıl 2 dünya şampiyonluğu ekleyerek önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Sporcusunun kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Aydın, Ediz Duman'ın disiplinli çalışmasıyla gelecek yıllarda da uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde edebilecek potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ediz Duman: 2024'te 3 Dünya Rekoru Hedefliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Destici’den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye... Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...
Güney Kore’de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı
Yeni Parti’den Cemil Tugay’la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok

11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 12:01:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ediz Duman: 2024'te 3 Dünya Rekoru Hedefliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.