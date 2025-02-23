Edremit Belediyesi Gürespor 23. Maçında Namağlup Serisini Sürdürdü - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Gürespor 23. Maçında Namağlup Serisini Sürdürdü

Edremit Belediyesi Gürespor 23. Maçında Namağlup Serisini Sürdürdü

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Edremit Belediyesi Gürespor, Urla Belediyesi'ni 95-58 mağlup ederek namağlup serisini 23 maça çıkardı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

23.02.2025 12:11  Güncelleme: 12:17
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 23. hafta karşılaşmasında Edremit Belediyesi Gürespor, Urla Belediyesi'ni 95-58 mağlup ederek namağlup serisini 23 maça çıkarttı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) şampiyonluk hedefiyle yoluna yenilgisiz devam eden Edremit Belediyesi Gürespor, 23. hafta mücadelesinde sahasında Urla Belediyesi'ni ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Edremit ekibi, rakibini 95-58'lik skorla geçerek galibiyet serisini sürdürdü.

Maçı izleyenler arasında Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Başkanı Cavit Cebeci, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge ve meclis üyeleri de yer aldı. Gürespor taraftarı ise tribünleri doldurarak takımlarına tam destek verdi.

Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı M. Agah Ferhatoğlu maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Yenilgisiz, rekorlarla ve büyük bir inançla ait olduğumuz yere bir adım daha yaklaştık. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Edremit Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş olmak üzere, tüm destekçilerimize ve büyük Gürespor taraftarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Körfezin Melekleri, önümüzde ki hafta rakiplerinin durumuna göre şampiyonluğunu matematiksel olarak da ilan edebilir.

Edremit Belediyesi Gürespor, sezonun kalan maçlarında galibiyet serisini devam ettirerek şampiyonluk hedefine namağlup ulaşmayı amaçlıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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