Edremit Gürespor Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edremit Gürespor Şampiyon!

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Turgutlu'yu 80-54 mağlup ederek Federasyon Kupası'nı kazandı.

19.01.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Abdullah Koputan, Furkan Söylemezoğlu, Efe Özalkan

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Meltem Topaloğlu, İrem Naz Tutar 16, Melike Tuğba Oral 2, Fatmanur Karakaş 7, Fluker 33, Gülse Uğur, Günesh Denise Karaoğlan 11, Saliha Mandıracı 5, Miray Balotu 3, Hülya Çoklar Asarcıklı, Goncagül Kavak, Helin Boybeyi 3

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor: Sümeyye Özcan 3, Deniz Üstün 13, Fahriye Bayraktar 3, Ronahi Zilan Kıran 11, Terrell 15, Sema Şenol, Havin Güzelyüz, Yağmur Öztürk 5, Tuana Kara, Simge Özkutlu 2, Nur Sezen Yavuz 2, Nisa Altındiş

1. Periyot: 21-10

Devre: 39-24

3. Periyot: 61-45

Basketbolda ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 80-54 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda yapılan müsabakada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Balıkesir temsilcisi, ilk çeyreği 21-10, ikinci çeyreği 39-24, üçüncü çeyreği ise 61-45 üstün geçti.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da Fluker 33 sayı, 14 ribauntluk performansıyla maça damga vurdu. Balıkesir temsilcisinde İrem Naz Tutar ise 16 sayı, 8 ribauntla oynadı. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'da ise Terrell'in 15 sayı, 10 ribaunt ve Deniz Üstün'ün 13 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

Şampiyonluğa ulaşan Edremit Belediyesi Gürespor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten verdi. Turgutlu Belediyespor'a ise ikincilik şiltini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen takdim etti.

Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" seçilen Channon Tiara Fluker, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Coşkun'dan aldı.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Donuk da karşılaşmanın hakemleri Abdullah Koputan, Furkan Söylemezoğlu ve Efe Özalkan'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA

Edremit Belediyesi, Basketbol, Edremit, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edremit Gürespor Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
14:10 Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
13:48 Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Solskjaer Beşiktaş’tan adeta servet kazanacak Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
13:21 Hüseyin Avni Danyal’ın acı günü Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
13:15 Survivor Efecan’ın hayat hikayesi yürek burktu Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
12:51 Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:09 Dünkü hakem bir maça daha atandı İşte Süper Lig’de günün yabancı VAR hakemleri Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 20:21:06. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Gürespor Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.