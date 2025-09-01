Süper Lig devi Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.
Bugün öğle saatlerinde İspanya'ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Efe Akman, sarı-kırmızılıların A takımında 11 maçta forma şansı buldu.
Son Dakika › Spor › Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?