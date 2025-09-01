Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti - Son Dakika
Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti

01.09.2025 11:29
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi takımı FC Andorra ile resmi sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçecek.

Süper Lig devi Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Bugün öğle saatlerinde İspanya'ya gidecek olan genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

11 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Efe Akman, sarı-kırmızılıların A takımında 11 maçta forma şansı buldu.

Kaynak: DHA

13:09
