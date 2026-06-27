Efe Bayram İtalya'da

Milli voleybolcu Efe Bayram, İtalyan takımı Voley Prata ile sözleşme imzaladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki smaçör, İtalya Süper Lig takımlarından Voley Prata ile sözleşme imzaladı.

Efe, daha önce kaptanlık yaptığı bir diğer İtalyan takımı Cisterna Volley'de üç sezon forma giymişti.