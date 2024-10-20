Efeler 09, 52 Orduspor'a Yenildi - Son Dakika
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Efeler 09, 52 Orduspor'a Yenildi

Efeler 09, 52 Orduspor\'a Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Efeler 09, 52 Orduspor'a 1-0 mağlup oldu. Gol 88. dakikada geldi.

20.10.2024 18:39
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TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı 52 Orduspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Stat: Didim Atatürk Stadı

Hakemler: Recep Buğra, Eray Pınar, Burak Menteşe, Oğuzcan Duran

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Hüseyin dk. 81), Gökberk (Muhammed dk. 81), Burak, Furkan, Eren, Mustafa (Özgür dk. 90), Enis, Sabutay, Emre, Uğur (Cengizhan dk. 63)

52 Orduspor FK: Ersin, Hüseyin, Ali Kemal (Yusuf dk. 80), Harun (Mustafa dk. 72), Emre, Enes (Yunus Emre dk. 90), Kadir, Uğur (Ufuk dk. 72), Nazmi, Faruk, Nevzat (Bilal dk. 80)

Gol: Emre Gemici (dk. 88) (52 Orduspor)

Kırmızı kart: Hüseyin Furkan Uslu (dk. 27) (52 Orduspor)

Sarı kart: Enis, Sabutay, Berkan (Efeler09 SFK), Hüseyin Furkan, Ersin, Ali Kemal, Nevzat (52 Orduspor) - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Efeler 09, 52 Orduspor'a Yenildi - Son Dakika

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