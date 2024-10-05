Efeler 09, Alanya 1221'i 2-1 Yendi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 5'inci haftada konuk ettiği Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Konuk ekip 13'üncü dakikada Mustafa Acar'ın golüyle öne geçti. Maçın 45'inci dakikasında penaltıdan Burak Göksel skora denge getirdi: 1-1. Efeler 09 SFK, 74'üncü dakikada Gökberk Efe ile 1 gol daha bularak galibiyete uzandı: 2-1.
Bu sonuçla Efeler 09 SFK, 8 puana ulaştı. Alanya 1221 FSK ise 1 puanda kaldı.
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