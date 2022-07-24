Efeler 09'da Aytaç da tamam - Son Dakika
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Efeler 09'da Aytaç da tamam

24.07.2022 11:48
Efeler 09'da Aytaç da tamam

İLK kez yer alacağı TFF 3'üncü Lig maratonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Aytaç Deniz'le anlaşma sağladı.

İLK kez yer alacağı TFF 3'üncü Lig maratonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Aytaç Deniz'le anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki Aytaç'la el sıkıştı. 2020-2021 sezonun başında Yozgatspor'dan Efeler'in hemşehrisi Nazilli Belediyespor'a transfer olan Aytaç Deniz, iki yıllık Nazilli kariyerinde forma giydiği 49 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Nazilli Belediyespor ile ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Aytaç Deniz, kariyerinde Bucaspor, Orhangazi Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor formalarını giydi. Aytaç'ın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


- Nazilli
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Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor Nazilli Belediyespor'da sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09'da Aytaç da tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler 09'da Aytaç da tamam - Son Dakika
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