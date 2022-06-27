TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 SFK'nin yeni teknik direktörü Cemil Aktaş oldu. Kariyerinde daha önce Gençlerbirliği altyapısında görev alıp Ankara Şekerspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor , Vanspor ve Ankara Demirspor takımlarında çalıştıran 53 yaşındaki Aktaş'la sözleşme imzalandı. Efeler 09 SFK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni hocamız Cemil Aktaş'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Ankara, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.