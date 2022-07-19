Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı - Son Dakika
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Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı

19.07.2022 10:56
Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 SFK dış transferde Nevşehir Belediyespor'dan sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Murat Sevimler'i renklerine bağladı.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 SFK dış transferde Nevşehir Belediyespor'dan sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Murat Sevimler'i renklerine bağladı. Futbola Alanyaspor'da başlayan ve burada profesyonel olan 24 yaşındaki Murat; Kemerspor 2003, Payasspor, Alanya Kestelspor formaları giydi. Geçen sezon 23 maçta görev yapan oyuncu, takımına 4 asistlik katkı sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Murat Sevimler'e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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Efeler 09 SFK Sevimler'i transfer etti Efeler 09 SFK Sevimler'i transfer etti Efeler'de Furkan da devam Efeler'de Furkan da devam
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı - Son Dakika

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