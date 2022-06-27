Efeler 09 SFK'nın Genel Koordinatörü Seçkin Topçu ve Futbol Şube Sorumlusu Uğur İşitman'ın gerçekleştirdiği görüşme sonrasında anlaşma sağlandı. Takımın yeni Teknik Direktörü 53 yaşındaki Cemil Aktaş daha önce Gençlerbirliği altyapısında görev yapmasının ardından; Ankara Şekerspor, Hacettepe, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor , Vanspor FK ve Ankara Demirspor takımlarında çalıştı. Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Yeni hocamız Cemil Aktaş'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Futbol, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Efeler 09 SFK Aktaş'a emanet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.