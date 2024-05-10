Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi\'ni mağlup ederek grup finaline yükseldi

Spor

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off 2. tur mücadelesinin rövanşında Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 mağlup etti. Bir üst tura yükselen Efeler temsilcisi, grup finalinde Elazığspor'un rakibi oldu.

Stat: Nazilli İlçe Stadyumu

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Serdar Osman Akarsu

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 83 Mustafa), Furkan T. (Dk. 67 Hakan Can), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis (Dk. 83 Murat), Burak, Tuğay (Dk. 67 Enescan), Uğur, Tayyip Mevlüt (Dk. 88 Polat)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Anadolu Üniversitesi: Şener, Deniz, Furkan Mehmet, Rıdvan, Umut, Metin Emre (Dk. 46 Tezcan), İbrahim, Halil İbrahim (Dk. 83 Furkan), Abdullah (Dk. 61 Emirhan), Ali Fırat, Hüseyin (Dk. 73 Okan)

Teknik Direktör: Engin Çalışır

Sarı kartlar: Berkan Ünal, Enis Çelik, Alpay Eroğlu (Efeler 09 SFK), Rıdvan Coşkun, Furkan Mehmet Tuncer, Umut Akpınar (Anadolu Üniversitesi)

Goller: Dk. 5 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 74 Enescan Özdemir (Efeler 09 SFK) - AYDIN