Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek grup finaline yükseldi - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek grup finaline yükseldi

Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi\'ni mağlup ederek grup finaline yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off 2. tur rövanşında Efeler 09 SFK, evinde Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Efeler temsilcisi, grup finalinde Elazığspor'un rakibi oldu. Maçta Tayyip Mevlüt Kaya ve Enescan Özdemir'in golleriyle galip gelen Efeler 09 SFK, bir üst tura yükseldi.

10.05.2024 18:09
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TFF 3. Lig 2. Grup Play Off 2. tur mücadelesinin rövanşında Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 mağlup etti. Bir üst tura yükselen Efeler temsilcisi, grup finalinde Elazığspor'un rakibi oldu.

Stat: Nazilli İlçe Stadyumu

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Serdar Osman Akarsu

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 83 Mustafa), Furkan T. (Dk. 67 Hakan Can), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis (Dk. 83 Murat), Burak, Tuğay (Dk. 67 Enescan), Uğur, Tayyip Mevlüt (Dk. 88 Polat)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Anadolu Üniversitesi: Şener, Deniz, Furkan Mehmet, Rıdvan, Umut, Metin Emre (Dk. 46 Tezcan), İbrahim, Halil İbrahim (Dk. 83 Furkan), Abdullah (Dk. 61 Emirhan), Ali Fırat, Hüseyin (Dk. 73 Okan)

Teknik Direktör: Engin Çalışır

Sarı kartlar: Berkan Ünal, Enis Çelik, Alpay Eroğlu (Efeler 09 SFK), Rıdvan Coşkun, Furkan Mehmet Tuncer, Umut Akpınar (Anadolu Üniversitesi)

Goller: Dk. 5 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 74 Enescan Özdemir (Efeler 09 SFK) - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek grup finaline yükseldi - Son Dakika

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