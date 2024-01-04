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Efeler 09 SFK, defans hattını güçlendirdi - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, defans hattını güçlendirdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta play-off potasında yer alan Efeler 09 SFK, ara transfer döneminde stoper Enes Karabulut ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, Balıkesirspor ile bu sezon 6 maça çıktı.

Efeler 09 SFK, defans hattını güçlendirdi
04.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:15
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı play-off potasında tamamlayan Efeler 09 SFK ara transfer döneminde ilk hamleyi defansa yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, teknik direktör Veyis Kanber'in talebi doğrultusunda Balıkesirspor'dan ayrılan stoper Enes Karabulut ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, Balıkesirspor ile bu sezon 6 maça çıktı.

Kaynak: DHA
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