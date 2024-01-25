 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efeler 09 SFK, Emirhan Özkan'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler 09 SFK, Emirhan Özkan'ı transfer etti

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Efeler 09 SFK, Gümüşhanespor'dan 21 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Emirhan Özkan'ı transfer etti. Özkan, daha önce İzmirspor, Altınordu, Göztepe, Altay, Bucaspor ve Aydın Yıldızspor altyapılarında forma giymişti.

Efeler 09 SFK, Emirhan Özkan\'ı transfer etti
25.01.2024 - 14:09,
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK 21 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Emirhan Özkan'ı renklerine bağladı.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, devre arası transfer döneminde Gümüşhanespor'dan 21 yaşındaki çift kanat ve forvet oyuncusu Emirhan Özkan'ı transfer etti. Futbola İzmirspor'da başlayan ve sırasıyla Altınordu, Göztepe, Altay, Bucaspor, Aydın Yıldızspor altyapılarında forma giyen Emirhan Özkan, Somaspor'da profesyonel olduktan sonra son olarak Gümüşhanespor'da top koşturdu. BAL'da 34, 3.Lig'de 6 ve Türkiye Kupası'nda 1 kez mücadele eden yeni transfer Emirhan Özkan, toplamda 11 kez gol sevinci yaşadı.

Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Sezonun ikinci yarısında yeşil beyazlı ekibimizde forma giyecek olan Emirhan Özkan'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Efeler, Aydın, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 SFK, Emirhan Özkan'ı transfer etti - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler 09 SFK, Emirhan Özkan'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement