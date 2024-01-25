Efeler 09 SFK, Emirhan Özkan\'ı transfer etti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK 21 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Emirhan Özkan'ı renklerine bağladı.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, devre arası transfer döneminde Gümüşhanespor'dan 21 yaşındaki çift kanat ve forvet oyuncusu Emirhan Özkan'ı transfer etti. Futbola İzmirspor'da başlayan ve sırasıyla Altınordu, Göztepe, Altay, Bucaspor, Aydın Yıldızspor altyapılarında forma giyen Emirhan Özkan, Somaspor'da profesyonel olduktan sonra son olarak Gümüşhanespor'da top koşturdu. BAL'da 34, 3.Lig'de 6 ve Türkiye Kupası'nda 1 kez mücadele eden yeni transfer Emirhan Özkan, toplamda 11 kez gol sevinci yaşadı.

Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Sezonun ikinci yarısında yeşil beyazlı ekibimizde forma giyecek olan Emirhan Özkan'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN