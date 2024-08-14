Efeler 09 SFK, ismini değiştirerek Didim'e markasını yerleştirmek istiyor

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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'nın yeni başkanı Mahmut Gözüaçık, kulübün ismini 10 Numara Sportif Didim SK olarak değiştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptıklarını açıkladı. Didim'de basın toplantısı düzenleyen Başkan Gözüaçık, "Didim'de hiçbir zaman profesyonel takım olmamış. Biz Didim'e markamızı yerleştirmek istiyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 1'inci Lig'e çıkmak. Stadyumdaki eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yetişmezse ilk maçımızı mecburen Kuşadası Stadı'nda oynayacağız" dedi.