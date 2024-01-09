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Efeler 09 SFK, Murat Sevimler'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Murat Sevimler'i kadrosuna kattı

TFF 3. Lig takımlarından Efeler 09 SFK, ara transfer döneminde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon forma giyen sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Murat Sevimler ile yeniden anlaşan yeşil beyazlı ekip, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Efeler 09 SFK, Murat Sevimler\'i kadrosuna kattı
09.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:15
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TFF 3. Lig'te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ara transfer sezonunda hız kesmezken, 3 oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil beyazlı ekip, geçen sezon forma giyen sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Murat Sevimler'i tekrar kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, ara transfer döneminde çalışmalarında hız kesmiyor. Şampiyonluk ve 2. Lig parolasıyla yeni sezona hızlı giriş yapan Efeler temsilcisi, bu sezon forma giyen Muhammed Fatih Kunat, Soner Ergençay ve Deniz Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, geçen sezon Efeler formasını giyen sağ bek ve sağ kanat Murat Sevimler ile yeniden anlaştı.

Konu ile ilgili Efeler 09 SFK Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Muhammed Fatih Kunat, Soner Ergençay ve Deniz Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılardiliyoruz. TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Kulübü'müz, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil beyazlı ekibimiz, geçen sezon formamızı terleten, Play-Off oynamamızda büyük katkı sağlayan sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Murat Sevimler'i tekrar kadrosuna kattı. Futbola Alanyaspor'da başlayan ve burada profesyonel olan 25 yaşındaki transferimiz Murat Sevimler, Alanyaspor U19 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra Kemerspor 2003, Payasspor, Alanya Kestelspor ve Nevşehir Belediyespor takımlarında forma giydi. Ligin ikinci yarısında tekrardan yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Murat Sevimler'e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılardiliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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