Efeler Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Spor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışma arkadaşları arasında birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası halı saha turnuvasının ilk santrasını yaptı.

Efeler Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. Turnuvanın ilk maçı, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in başlama düdüğüyle başladı ve büyük bir heyecanla takip edildi. Açılış karşılaşması, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenlik Amirliği ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Maç, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde gerçekleşen turnuva, Efeler Belediyesi çalışanları arasında dostane rekabeti teşvik etmeyi ve sporun birleştirici gücünü pekiştirmeyi hedefliyor. Futbol turnuvasının final maçı ve kupa töreni ise 29 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler kapsamında yapılacak. - AYDIN