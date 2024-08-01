Efeler Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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Efeler Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimiyle Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonu fikstürü belirlendi. Ligdeki takımların maç programı açıklandı ve karşılaşmaların 06 Ekim 2024 - 15 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacağı duyuruldu.

01.08.2024 22:22
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Efeler Ligi'nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu resmi Youtube kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Genel Sekteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.

TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Efeler Ligi 1. hafta programı şu şekilde:

Altekma - Arkas Spor

Galatasaray - Alanya Bld.

Bursa BBSK - Fenerbahçe

Spor Toto - Türşad

Cizre Bld. - Halkbank

Ziraat Bankkart - Akkuş Bld.

Develi Bld. - İstanbul Gençlik Spor

Efeler Ligi'nde 1. devre karşılaşmaları 06 Ekim-15 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 4 Ocak-15 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara Merkez, Voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika

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