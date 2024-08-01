Efeler Ligi'nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu resmi Youtube kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Genel Sekteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.
TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.
Efeler Ligi 1. hafta programı şu şekilde:
Altekma - Arkas Spor
Galatasaray - Alanya Bld.
Bursa BBSK - Fenerbahçe
Spor Toto - Türşad
Cizre Bld. - Halkbank
Ziraat Bankkart - Akkuş Bld.
Develi Bld. - İstanbul Gençlik Spor
Efeler Ligi'nde 1. devre karşılaşmaları 06 Ekim-15 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 4 Ocak-15 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Efeler Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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