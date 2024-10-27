SMS Grup Efeler Ligi'nin 4'üncü haftasında bugün 6 karşılaşma oynandı.
Günün toplu sonuçları şöyle:
TÜRŞAD – Altekma: 3-2
İstanbul Gençlik Spor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Akkuş Belediye - On Hotels Alanya Belediyespor: 3-2
Halkbank - Spor Toto: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor - RAMS Global Cizre Belediye: 3-2
Fenerbahçe - Medicana - Ziraat Bankkart: 1-3
Son Dakika › Spor › Efeler Ligi 4. Haftanın Sonuçları - Son Dakika
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