Efeler Ligi 7. haftasında Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Gençlikspor, evinde Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 27-25, 25-20 ve 24-19 olarak kaydedildi; karşılaşma 95 dakika sürdü.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Halid Cerit, Bektaş Kalender
Gaziantep Gençlikspor: Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç, Zihua Wen, Abdolhamidi, Yusuf Emre Güler, Ivanov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu)
Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Tervaportti, Marttilla, Aykut Acar, Sotola, Gökhan Gökgöz, (Semih Çelik, Furkan Aydın, Bahov, Osmanovic, Kaan Atmaca)
Setler: 27-25, 25-20, 24-19
Süre: 95 (34, 32, 29)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında oynanan maçta Gaziantep Gençlikspor, evinde Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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