Efeler Ligi'nde 2'nci hafta yarın, Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta 25 Ekim'de başlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Efeler Ligi'nde 2'nci hafta yarın, Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta 25 Ekim'de başlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 2'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak. Efeler Ligi'nde maçlar yarın, Sultanlar Ligi'nde ise 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 2'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Akedaş Onikişubat Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Gebze Belediyespor-Sungurlu Belediyespor (Gebze)

16.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Kamil Ocak)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (İBB Cebeci)

19.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

Vodafone Sultanlar Ligi

25 Ekim Pazar:

13.00 Beşiktaş-Göztepe Yuppo (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Vakıfbank-Galatasaray Daikin (Vakıfbank)

14.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)

16.00 İlbank-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Aras Kargo-Türk Hava Yolları (TVF Atatürk)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zerenspor (Muradiye)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
VodafonePazarSporSMSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
İsmail Kartal’ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday
Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor
AK Parti iddialarına noktayı koydu Besim Dutlulu sessizliğini bozdu AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu
09:13
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon Tepkiler çığ gibi
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi
09:02
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
08:53
Milyonların sevgilisi kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
08:32
28 yaşındaki Melike’nin kahreden ölümü Bovling makinesi hayattan aldı
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı
07:45
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 09:17:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Efeler Ligi'nde 2'nci hafta yarın, Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta 25 Ekim'de başlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei