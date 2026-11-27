Efeler Ligi'nde 7. sıradaki Altekma yarın İBB Spor'a konuk oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EFELER Ligi'nin 8'inci haftasında Altekma, yarın deplasmanda İBB Spor ile karşılaşacak. Geçen hafta Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yenen İzmir temsilcisi, aynı galibiyet sayısına sahip İstanbul ekibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.
EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Altekma yarın deplasmanda İBB Spor ile karşılaşacak. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde saat 16.30'da başlayacak 8'inci hafta mücadelesini Erdan Akıncı, Yusuf Kaynar hakem ikilisi yönetecek.
Ligde 7 maçta 4 galibiyet alarak 7'nci sırada yer bulan İzmir temsilcisi, aynı galibiyet sayısıyla bir basamak üzerinde yer alan İstanbul ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA
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