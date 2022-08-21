Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe HDI Sigorta 'da oynayan 20 yaşındaki Taha Erden ve Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen 34 yaşındaki Semih Çelik ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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