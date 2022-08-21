Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı - Son Dakika
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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı

21.08.2022 20:54
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı

Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Taha Erden ve libero Semih Çelik'i transfer etti.

Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Taha Erden ve libero Semih Çelik'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe HDI Sigorta'da oynayan 20 yaşındaki Taha Erden ve Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen 34 yaşındaki Semih Çelik ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Semih Çelik, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncuyu kattı - Son Dakika

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