Efes\'in Çocukları Satranç Turnuvası Tamamlandı

Spor

Selçuk Belediyesi ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen Efes'in Çocukları Satranç Turnuvası'nın ilk etabı tamamlandı.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen Efes'in Çocukları Satranç Turnuvası'na 6 yaşından 18 yaşına kadar 4 ayrı kategoride toplamda 99 satranç sporcusu katıldı. 8 yaş ve altı kategoride 31 sporcu, 10 yaş ve altı kategoride 32 sporcu, 14 yaş ve altı kategoride 26 sporcu, 18 yaş ve altı kategoride ise 10 sporcu heyecanlı bir mücadele gösterdi.

Satrancı gelecek nesillere sevdirmek ve çocukların hayatına dahil etmek için düzenlenen turnuvada satranç sporcularını yalnız bırakmayan ve heyecanlarına ortak olan Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, turnuva öncesinde hakemlere teşekkür ederken sporculara başarılar diledi.

Sporcuları aileleri yalnız bırakmadı

Oğlunun turnuvaya katılarak oyundaki seviyesini görmek istediğini aktaran Ömer Akçil; "Oğlum 3 yıldır satranç kursuna gidiyor ve stratejik bir oyun olduğu için satranç oynamayı çok seviyor. Turnuvayı duyunca katılmak istedik diğer çocuklarla oynayarak seviyesini görmesini istedik. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Satranç turnuvasının çocukların gelişimi için daha sık aralıklarla düzenlenmesini istediklerini aktaran Gizem Özkök; "Bu turnuvaların daha da ilerlemesini ve artmasını istiyoruz. Emeği geçen herkese, Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Turnuvaya oğlu ile birlikte katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Burak İslam; "Turnuvada oğlum Ilgaz Ali İslam ile birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oğlumun satranç merakı Efes Selçuk'ta anaokulunda başladı. Satrancı çok seviyoruz. Emeği geçen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Ayasuluk Satranç Derneği Antrenörü Yaşar Şakar'a teşekkür ederiz" dedi.

Satranç sporunun kızının dikkat dağınıklığına faydası olduğunu aktaran Dilek Kalfaoğlu; "Kızımın satranç oynamaya başlamasının dikkat dağınıklığına ciddi bir faydası olduğunu fark ettim. Bugün de çok güzel bir etkinlikteyiz. Efes'in Çocukları adı altında bir turnuva düzenleyip bizleri buluşturduğu için Filiz Başkan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Satrancın çocuğunun iletişim ve eğitim hayatını olumlu yönde etkilediğini ve değiştirdiğine değinen Mustafa Bozkurt; "Çocuğum satranca ilk olarak telefonda oynarken merak saldı. İlk önce benimle rekabet etmeye başladı. Daha sonra ilgisinin arttığını fark edince Ayasuluk Satranç Derneği Antrenörü Yaşar Şakar ile görüştüm. Yaşar hocamızda yetenekli olduğunu görünce turnuvalara katıldı. Bu konuda da katkılarından dolayı Filiz Başkan'a teşekkür ederiz. Özellikle turnuvaya katıldıktan sonra çocuğumun insanlarla iletişimi ve derslere bakış açısı olumlu yönde değişiklik göstermeye başladı. Daha etkin ve daha aktif olmaya başladığını fark ettik. Bu turnuvaya da çok isteyerek ve severek katıldı" dedi.

8,10,14 ve 18 yaş ve altı olmak üzere dört ayrı yaş grubu için düzenlenen turnuva çerçevesinde ilk beşe giren, kızlarda ilk üçe giren çocuklar hak ettikleri kupaya kavuşacak. - İZMİR