Eflani\'de gençler spor ve eğlenceyle buluştu

Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Eflani Kaymakamlığı himayelerinde, Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda ve Eflani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında organize edilen festival, Eflani İlçe Stadyumu'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle yapıldı.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan festival kapsamında ebru sanatı, el işi atölyeleri, akıl ve zeka oyunları, sokak oyunları, sportif parkurlar ve matrak gibi birçok etkinlik düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerde gençler hem eğlendi hem de farklı alanlarda yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken, toplumsal dayanışma ve birlikte hareket etme kültürünün gelişmesine de katkı sağlandı.

Festival programına Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emrah Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, gönüllüler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, gün boyunca süren etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu. - KARABÜK