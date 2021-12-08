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Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı

08.12.2021 19:22

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin, kendisinde tespit edilen kolon tümörünün tedavisi için Eylül ayında ameliyat geçirmiş ve 1 ay hastanede yattıktan sonra taburcu olmuştu. Efsane futbolcudan sevenlerine yine kötü haber geldi. Pele, hastaneden yapılan açıklamaya göre tekrardan tedavi altına alındı.

Brezilya ve dünya futbolunun efsane futbolcusu Pele zor günlerden geçiyor. Kolon kanseriyle mücadele eden 81 yaşındaki efsane yeniden hastaneye kaldırıldı.

TEKRAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

81 Yaşındaki efsane, Eylül ayında tespit edilen kanser tedavisi için bir ameliyat geçirmiş ve yaklaşık bir ay hastanede yatmıştı. Ameliyat sonrası taburcu olan Pele, hastaneden yapılan açıklamaya göre tekrar tedavi altına alındı. Futbol efsanesi geçen ay sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve her gün daha iyi hissettiğini söylemişti.

Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı

Eylül, Pele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Efsane futbolcu Pele apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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