Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor! - Son Dakika
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Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!

03.10.2022 20:23

Ünlü futbolcu Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard, İrlandalı mafya lideri Liam Byrne'ın oğlu ile aşk yaşıyor. Çiftin bu yaz İbiza'da birlikte tatil yaptıkları belirlendi. Kinahan kartelinin liderlerinden biri olduğu belirtilen Liam Bryne, yakın zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kara para aklama suçları nedeniyle İngiltere'den taşınmak zorunda kalmıştı.

Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın ünlü mafya lideri Liam Byrne'ın oğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkması büyük ses getirdi.

AĞIR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Lilly-Ella Gerrard ile Lee Byrne arasındaki aşk İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Kinahan kartelinin liderlerinden biri olduğu iddia edilen Lee Byrne'ın babası Liam Byrne, Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük çapta uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kara para aklama gibi suçlarla karşı karşıya. Liam Byrne'ın bu suçlamalar sebebiyle İngiltere'yi terk ettiği biliniyor.

Efsane futbolcunun kızı, suç makinesi kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor
Lilly-Ella ile Lee Byrne

BABASININ İZİNDEN GİTMİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Liam Byrne'ın oğlu Lee Byrne'ın babasının izinden gitmediği ve suç dünyasıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

Efsane futbolcunun kızı, suç makinesi kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor
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