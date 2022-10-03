Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın ünlü mafya lideri Liam Byrne'ın oğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkması büyük ses getirdi.
Lilly-Ella Gerrard ile Lee Byrne arasındaki aşk İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Kinahan kartelinin liderlerinden biri olduğu iddia edilen Lee Byrne'ın babası Liam Byrne, Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük çapta uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kara para aklama gibi suçlarla karşı karşıya. Liam Byrne'ın bu suçlamalar sebebiyle İngiltere'yi terk ettiği biliniyor.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Liam Byrne'ın oğlu Lee Byrne'ın babasının izinden gitmediği ve suç dünyasıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor! - Son Dakika