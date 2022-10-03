Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!

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Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın ünlü mafya lideri Liam Byrne'ın oğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkması büyük ses getirdi.

AĞIR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Lilly-Ella Gerrard ile Lee Byrne arasındaki aşk İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Kinahan kartelinin liderlerinden biri olduğu iddia edilen Lee Byrne'ın babası Liam Byrne, Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük çapta uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kara para aklama gibi suçlarla karşı karşıya. Liam Byrne'ın bu suçlamalar sebebiyle İngiltere'yi terk ettiği biliniyor.

Lilly-Ella ile Lee Byrne

BABASININ İZİNDEN GİTMİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Liam Byrne'ın oğlu Lee Byrne'ın babasının izinden gitmediği ve suç dünyasıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.