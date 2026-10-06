Efsane kaleci Ilie Datcu 89 yaşında hayatını kaybetti, Göztepe ve Altınordu andı - Son Dakika
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Efsane kaleci Ilie Datcu 89 yaşında hayatını kaybetti, Göztepe ve Altınordu andı

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Efsane kaleci Ilie Datcu 89 yaşında hayatını kaybetti, Göztepe ve Altınordu andı
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Türk futbolunun unutulmaz eski yabancı kalecilerinden Ilie Datcu, 89 yaşında hayatını kaybetti. Göztepe'de teknik direktörlük, Altınordu'da kaleci akademi direktörü olarak görev yapan Datcu'nun vefatı İzmir kulüplerince üzüntüyle karşılandı.

TÜRK futbolunun unutulmaz eski yabancı kalecilerden Ilie Datcu'nun 89 yaşında hayatını kaybetmesi İzmir'de görev yaptığı kulüplerde de üzüntüyle karşılandı. Fenerbahçe'deki kalecilik yıllarının ardından birçok kulüpte görev yapan Romanyalı Datcu, Göztepe'de 1981 ve 1984-85'te teknik direktörlük yaparken, kariyerinde son olarak da ilerlemiş yaşına rağmen Altınordu altyapısında kaleci akademi direktörü olarak görev aldı. Türk vatandaşlığına da geçerek İlyas Datça adını alan Datcu, eşiyle birlikte uzun yıllar Urla'da yaşadı.

Efsane eski file bekçisinin vefatının ardından Göztepe, "Bir dönem kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenmiş olan Ilie Datcu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayınlarken, Altınordu, "Bir dönem kulübümüzde de Kaleci Akademisi Direktörü olarak görev yapmış Ilie Datcu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ilie Datcu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Efsane kaleci Ilie Datcu 89 yaşında hayatını kaybetti, Göztepe ve Altınordu andı - Son Dakika
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