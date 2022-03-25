Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı - Son Dakika

Türkiye Futbol Saha komiserleri Derneği Genel Merkezinin Ege Bölgesi Bülent Meralbaysal eğitim toplantısı Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirildi.

2 gün süren ve Didim'deki bir otelde yapılan eğitim toplantısına Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Asbaşkanı M. Ali Bıyıklı, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, TFF Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, TÜFAD Aydın Şube Başkanı Tevfik Ata Tekin, Aydın Sağlıkçılar Derneği Başkanı Deniz Yaylı ile Federasyon yöneticileri ile şube başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Futbol Saha komiserleri Derneği Asbaşkanı M. Ali Bıyıklı 3 ayda bir bu tür toplantıların yapıldığını ifade ederek, toplantı için Aydın Didim'de olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan ise toplantıda yer almaktan mutlu olduklarını ifade ederek, saha komiserlerinin hakemler ile kulüp arasında köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Kurşunel ise toplantıyı Didim'de yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek "Uzun süren Pandemiden sonra yeşil sahalara dönmek bizlere mutluluk verdi. Ancak değişen dünyanın zorlukları, savaş, geçim derdi derken bizleri tek mutlu eden hafta sonu almış olduğumuz Futbol saha komiserliği görevi oldu. Uyum içinde çalıştığımız taban birliklerine huzurlarınızda teşekkür eder, Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, teşekkür eder toplantımızın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Toplantının ardından eğitim toplantısına katkı sunan ve katılım sağlayanlara şilt verildi. - AYDIN