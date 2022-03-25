Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı

25.03.2022 10:08
Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı

Türkiye Futbol Saha komiserleri Derneği Genel Merkezinin Ege Bölgesi Bülent Meralbaysal eğitim toplantısı Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Saha komiserleri Derneği Genel Merkezinin Ege Bölgesi Bülent Meralbaysal eğitim toplantısı Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirildi.

2 gün süren ve Didim'deki bir otelde yapılan eğitim toplantısına Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Asbaşkanı M. Ali Bıyıklı, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, TFF Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, TÜFAD Aydın Şube Başkanı Tevfik Ata Tekin, Aydın Sağlıkçılar Derneği Başkanı Deniz Yaylı ile Federasyon yöneticileri ile şube başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Futbol Saha komiserleri Derneği Asbaşkanı M. Ali Bıyıklı 3 ayda bir bu tür toplantıların yapıldığını ifade ederek, toplantı için Aydın Didim'de olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan ise toplantıda yer almaktan mutlu olduklarını ifade ederek, saha komiserlerinin hakemler ile kulüp arasında köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Kurşunel ise toplantıyı Didim'de yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek "Uzun süren Pandemiden sonra yeşil sahalara dönmek bizlere mutluluk verdi. Ancak değişen dünyanın zorlukları, savaş, geçim derdi derken bizleri tek mutlu eden hafta sonu almış olduğumuz Futbol saha komiserliği görevi oldu. Uyum içinde çalıştığımız taban birliklerine huzurlarınızda teşekkür eder, Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, teşekkür eder toplantımızın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Toplantının ardından eğitim toplantısına katkı sunan ve katılım sağlayanlara şilt verildi. - AYDIN

Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı
Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı

YORUMLAR
500
Didim MYO'da 'Kültürel Miras' konulu panel düzenlendi Didim MYO'da 'Kültürel Miras' konulu panel düzenlendi Didim Belediyesi gecekondular için harekete geçti Didim Belediyesi gecekondular için harekete geçti

Futbol, Didim, Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ege Bölgesi Futbol Saha Komiserleri eğitim için Didim'de toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement