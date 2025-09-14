BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde oynanan hazırlık turnuvası Ege Cup 2025'i Türk Telekom zirvede tamamladı. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki organizasyonun son gününde Türk Telekom, Trabzonspor'u finalde 79-75 yenerek ilk sırayı elde etti. Ege Cup üçüncülük maçında ise Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-67 mağlup etmeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Ege Cup 2025'te Türk Telekom Zaferi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?