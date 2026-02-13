Ege Derbisi: Aras Kargo - Aydın B.B. - Son Dakika
Ege Derbisi: Aras Kargo - Aydın B.B.

Ege Derbisi: Aras Kargo - Aydın B.B.
13.02.2026 12:30
Aras Kargo, Aydın B.B. ile voleybolda Ege derbisinde karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'da.

SULTANLAR Ligi'nde evinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendikten sonra hafta içinde deplasmanda Galatasaray 3-1 mağlup olan Aras Kargo, yarın Ege derbisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 22'nci hafta mücadelesini Yavuz Akdemir, Gizem Eller hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 3'üncü Kategori 200, 2'nci Kategori 250, 1'inci Kategori ve deplasman tribünü 400 TL'den satışa sunuldu. Ligde 21 maçta 10 galibiyet alan İzmir ekibi 7'nci sırada, 5 galibiyeti bulunan Aydın temsilcisi ise 12'nci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Aras Kargo rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti.

Ligde son 2 karşılaşmada Zeren Spor'a 3-0 (D), Vakıfbank'a 3-1 mağlup olan Göztepe ise deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak randevu 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu hakem ikilisi yönetecek. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Göztepe taraftarı salona alınmayacak. İlk yarıda İzmir'de iki takım arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle iki takım seyircisi salondan çıkarılmıştı. O maçı Göz-Göz 3-2 kazanmıştı. Ligde sarı-kırmızılı ekip 6 galibiyetle 11'inci sırada, siyah-beyazlılar ise 8 galibiyetle 9'uncu basamakta yer alıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aydın, Spor, Ege, Son Dakika

