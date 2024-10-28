FUTBOLDA Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda yarın Ege ekipleri rakip olacak. TFF 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877, kupada 2'nci Lig ekibi Fethiyespor'u ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 13.30'da başlayacak. Kupada bu turda rakibini mağlup eden taraf yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Fethiyespor önceki turda Düzcespor'u seri penaltılarla elemişti.
Son Dakika › Spor › Ege Derbisi: Bornova 1877 - Fethiyespor - Son Dakika
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