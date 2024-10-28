Ege Derbisi: Bornova 1877 - Fethiyespor - Son Dakika
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Spor

Ege Derbisi: Bornova 1877 - Fethiyespor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Bornova, Fethiyespor'u İzmir'de konuk ediyor.

28.10.2024 12:56
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FUTBOLDA Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda yarın Ege ekipleri rakip olacak. TFF 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877, kupada 2'nci Lig ekibi Fethiyespor'u ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 13.30'da başlayacak. Kupada bu turda rakibini mağlup eden taraf yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Fethiyespor önceki turda Düzcespor'u seri penaltılarla elemişti.

Kaynak: DHA

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