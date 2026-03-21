Ege Derbisi: Karşıyaka ve Manisa Basket Karşılaşıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bitime 8 hafta kala düşme hattından kurtulma savaşı veren Karşıyaka ile alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Glint Manisa Basket yarın kritik Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Konuk Karşıyaka taraftarlarının deplasmana alınmayacağı mücadelenin biletleri 200 TL ile 4 bin TL arasında değişen rakamlarla satışa sunuldu. Ligde üst üste 6 maçını kaybeden Karşıyaka son 8 haftaya 4 galibiyetle küme düşme potasında girdi. Son iki maçını kazanamayan Manisa Basket'in 7 galibiyeti bulunuyor.