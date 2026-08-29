Ege Derbisi: Manisa FK - Bodrum FK

1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege takımı Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü yarın Manisa'da karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Asen Albayrak'ın yöneteceği müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 7 puan toplayan Manisa FK'da eksik bulunmazken, 2 puana sahip konuk Bodrum FK'da ise Kosovalı orta saha Florian Loshaj kırmızı kart cezalısı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları, kapalı alt tribün ve misafir tribünü 100 TL olarak belirlendi. Manisa FK teknik direktörü Ahmet Pektaş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sezona iyi başladık, devamını getirmek için en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Bodrum FK'nın çalıştırıcısı Burhan Eşer ise ilk 3 puanlarını alacaklarına inandığını ve takımına güvendiğini dile getirdi.